"El Choli se Muda a Santiago", el gran evento musical que contará con la presencia de grandes estrellas del reguetón, está a pocas horas de iniciar su esperada primera jornada en Chile. Por lo mismo, muchos seguidores se preguntan si quedan entradas.

¿Hay entradas disponibles?

Afortunadamente para los fans, aún quedan entradas disponibles para el evento que se realizará el próximo 7 de septiembre en el Estadio Monumental a través de Sistemas Puntoticket.

INGRESA AQUÍ PARA ADQUIRIR TUS ENTRADAS O PRESIONA LA IMAGEN QUE APARECE A CONTINUACIÓN.

El Choli se muda a Santiago

Conoce el lineup de El Choli se muda a Santiago

Don Omar, el King of Kings anunció en sus redes sociales que visitará territorio nacional en dos ocasiones, la primera para un concierto en Concepción, y la segunda para el masivo evento "El Choli se muda a Santiago".

Pero el cantante de "Ella y yo", "En Su Nota", "My Space", "Danza Kuduro", y "Diva Virtual" no estará solo sobre el escenario del Estadio Monumental, ya que junto a él estarán otros grandes exponentes del género como Tego Calderón, en donde los fans escucharan algunos de sus más grandes hits en vivo como Punto y aparte, métele sazón, Pa que retozen, Mambo Duro, etc.

Chencho Corleone, el ex integrante de Plan B e intérprete de temas como "Candy", "Si no le contesto", "Mi vecinita" y "Por qué te demoras?", también será parte del esperado evento, al igual que la caballota, la diva, la potra, la gran Ivy Queen, quien presentará al público nacional algunos de sus grandes hits como "Yo quiero Saber", "yo quiero Bailar", "te he querido, te he llorado" y "Dime".

El cantante puertorriqueño Ñengo Flow intérprete de conocidos temas como "Cuando me dirá", "En las noches frías", Baby Lover y "No dice Na" fue el último artista en sumarse al gran evento que se realizará en el último mes del año.

El Choli se Muda a Santiago

El nombre del evento viene del Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, también llamado Choli. En aquel lugar se han producido grandes conciertos de la historia del género urbano, siendo sinónimo de increíbles conciertos. Así nace la idea de traer este festival a Santiago con su primera edición, la cual ya confirmó a 5 leyendas del reggaeton