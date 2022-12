"El Choli se Muda a Santiago", el gran evento musical que trae a Chile a Don Omar, Tego Calderon, Ivy Queen, Chencho Corleone y Ñengo Flow, está muy cerca de comenzar y ya reveló el horario en que se presentarán los artistas.

Conoce el horario en qué se presentarán los artistas

El evento comienza al mediodía con la apertura de puertas y la presentación de DJ Matt Braam.

14:00 - Dj Pablito Pesadilla

16:00 - Blazekha

18:00 - Moises

18.15 - Lion La Voz

18.35 - Agudelo 888

19.30 - Ivy Queen

20:30 - Ñengo Flow

21:45 - Chencho Corleone

23:00 - Tego Calderon

00:30 - Don Omar

02:00 - Final

¿Hay entradas disponibles?

Afortunadamente para los fans, aun quedan entradas disponibles para el evento que se realizará el próximo 7 de septiembre en el Estadio Monumental a través de Sistemas Puntoticket.

Conoce el lineup de El Choli se muda a Santiago

Don Omar, el King of Kings está cerca de visitar territorio nacional para sus dos presentaciones agendadas en Chile.

Pero el cantante de "En Su Nota", "My Space", "Danza Kuduro", y "Diva Virtual" no será la única leyenda del reguetton que será parte del gran evento. A él se le suman Tego Calderón, en donde los fans escucharan algunos de sus más grandes hits en vivo como Punto y aparte, métele sazón, Pa que retozen, Mambo Duro, etc.

También sobre el escenario del Estadio Nacional estará Chencho Corleone, el ex integrante de Plan B e intérprete de temas como "Candy", "Si no le contesto", "Mi vecinita" y "Por qué te demoras?", también será parte del esperado evento, al igual que la caballota, la diva, la potra, la gran Ivy Queen, quien presentará al público nacional algunos de sus grandes hits como "Yo quiero Saber", "yo quiero Bailar", "te he querido, te he llorado" y "Dime".

El cantante puertorriqueño Ñengo Flow intérprete de conocidos temas como "Cuando me dirá", "En las noches frías", Baby Lover y "No dice Na" fue el último artista en sumarse al gran evento que se realizará en el último mes del año.