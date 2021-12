Después de que el miércoles en la noche se dieran a conocer las denuncias de abusos sexuales y psicológicos supuestamente concretados por el ex participante de El Discípulo del Chef (Chilevisión) y ahora congelado rostro de Aquí se Baila (Canal 13), Iván Cabrera, en contra de su ex pareja, Antonella Muñoz; la peridiosta Cecilia Gutiérrez reveló que Servicio Nacional de la Mujer se puso en contacto con ella para llegar a la joven afectada.

Muñoz se contactó la noche de este miércoles desde Argentina con la periodista Cecilia Gutiérrez para una transmisión en vivo en Instagram, donde expuso las situaciones que tuvo que atravesar con Iván, al punto de describirlo como "un psicópata".

En uno de los pasajes más críticos de la conversación, Muñoz sostuvo que Cabrera "me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la conciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó. Al otro día me decía 'te violé porque eres mi put*, te amo porque eres mi put*, siempre vas a estar conmigo', y me pegaba".

El asunto no paró ahí, porque incluso a pesar de que ya no estaban juntos e Iván mantenía una relación con Caldirola, este le envió videos a Antonella que lo mostraban manteniendo relaciones sexuales con Gala.

En la misma línea, Cecilia Gutiérrez ahora aportó nuevos datos sobre la relación de Gala e Iván, vínculo que se forjó después de que ambos participaron en la competencia gastronómica de Chilevisión.

Iván Cabrera: Servicio Nacional de la Mujer reacciona ante el caso de Antonella Muñoz

A propósito del testimonio, el Servicio Nacional de la Mujer está recopilando detalles sobre el caso, así lo indicó en una actualización que entregó la misma Cecilia Gutiérrez a través de las historias de su cuenta en Instagram este jueves.

"Quería comentarles que todavía estoy un poco impactada de todo el revuelo que ha causado el live que hicimos anoche", comentó en la primera historia.

Luego, Cecilia resaltó que "quería contarles que hoy día fui contactada por el Servicio Nacional de la Mujer, que tiene la intención de apoyar a Antonella en todo su proceso. Ahora depende de ella si es que acepta este ofrecimiento o no".

"Pero me parece importante destacar que ellos están pendientes de estos casos que se generan a través de redes sociales y también es un avance importante en toda la lucha por al equidad de género y por los temas de violencia contra la mujer", concluyó Gutiérrez.