La eterna rencilla digital entre el jugador de La Roja Arturo Vidal y la periodista Cecilia Gutiérrez escribió un nuevo capítulo este fin de semana y ni siquiera tuvo que ver con la Selección Nacional, sino que con un curioso registro que se viralizó en redes sociales.

Todo partió con un video que compartió el King en su cuenta de Tik Tok el sábado pasado y que mostraba cómo su ex esposa, Marité Matus, le bailaba enfrente con sensual y enérgico desplante, en medio de lo que parecía una fiesta privada. El asunto es que poco después el futbolista eliminó rápidamente la publicación, probablemente porque es sabido que actualmente Matus mantiene una relación con El Discípulo del Chef Camilo Huerta.

Pero las especulaciones ya se gestaban en las tinieblas de las redes sociales y así, de la nada, una seguidora aprovechó que Cecilia Gutiérrez abrió su caja de preguntas en las historias de Instagram y quiso saber más.

"Viste el video que subió Vidal, de la Matus bailándole más que sensualmente", fue la específica consulta.

La panelista de Zona de estrellas confirmó que "Sí! Me lo mandaron!". Sin embargo, en la historia siguiente informó a la hinchada que "los que me preguntan por el video... No lo guardé... y tengo entendido que lo borró".

Pero la fe que tenía la gente en la periodista dio sus frutos. Cecilia lo consiguió y alertó a sus seguidores de inmediato: "Lo encontré! Acá está el video!", lanzó triunfalmente compartiendo el clip que no superaba los 15 segundos.

Arturo Vidal vs. Cecilia Gutiérrez: ¿Qué dijo el jugador de La Roja?

Concretada la movida de Cecilia, la pelota quedó en el lado de Vidal y el hombre salió en un contraataque con todo para arremeter contra la periodista desde su propia trinchera.

Por medio de las historias de su Instagram, el King se lanzó con un texto de antología: "Qué pena que la gente no evolucione y tenga la mente tan cochina", partió diciendo.

"Todo el mundo sabe la buena relación que tengo con la mamá de mis hijos y ese video que subió esta mala leche que vive tirando mier** es solo una imitación de un baile de una tiktoker", explicando el contenido del clip, pero a la vez desestimando por completo que fue él quien lo subió primero a Tik Tok.

Y luego se dirigió directamente a Gutiérrez: "Oiga señora Cecilia, si no evolucionas, no es mi problema, si ves con malos ojos la buena relación entre unos ex es porque tienes la cabeza llena de caca y tú corazón más".

"Señora de las mentiras @ceci.gutierrez ahora tienes tu minuto de fama", selló Arturo.

Arturo Vidal vs. Cecilia Gutiérrez: ¿Qué le respondió la periodista al seleccionado nacional?

"Perdón, pero en qué parte del video que subí está la interpretación negativa o insinuación de algo??", cuestionó la ex rostro de Me Late.

Y luego aclaró que "me preguntaron por el video que él mismo grabó y luego bajó y yo lo publiqué sin ningún texto!! Parece que fue el propio señor Arturo el que le dio una connotación negativa".

Pero el asunto no quedó ahí, porque luego Cecilia le recordó un detalle por el que se enfrentaron el año pasado y en el que ella terminó ganando el round.

La periodista evidenció que quien la venía a encarar ahora era "el mismo que me desmintió con una publicación y que después reconoció que tuvo una relación con Daniella Durán y que está acostumbrado a echarle la culpa al resto de sus cosas".

"Ojalá aprenda a hacerse cargo de sus errores", remató.