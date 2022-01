Cecilia Gutiérrez reacciona a las declaraciones de Antonella Mareco: "No me parece bien que ella intente culpar a la farándula"

La periodista Cecilia Gutiérrez utilizó sus redes sociales para referirse a las declaraciones de Antonella Mareco, quien en la jornada del sábado desmintió los dichos que emitió en contra de su ex pareja, el bailarín Iván Cabrera, a quien denunció de supuestos abusos durante su relación.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora realizó un live para expresar su opinión frente a lo sucedido y así, esclarecer algunos puntos con sus seguidores.

"Primero aclarar que en ningún momento yo la presioné, fue ella la que me contactó, incluso ella me mandó algunas pruebas de las cosas que decía, que a mi me parecía importante tenerlas para saber si era verídico su testimonio. A mi ella me mandó varios pantallazos y pruebas de las cosas que decía".

"Entonces, obviamente cuando uno recibe un testimonio en primera persona asume que el testimonio es real (...) Uno no pide certificado médico, ni certificado psiquiátrico antes de hacer una entrevista", expresó.

La periodista señaló que en distintas oportunidades durante la entrevista le señaló a la joven necesitaba ayuda profesional. Asimismo, enfatizó en que no está de acuerdo con que se culpe a la farándula de lo sucedido.

Recordemos que Antonella en su declaración señaló: "Me di cuenta que la gente es morbosa, me di cuenta que la farándula chilena lo único que busca es hacer daño y dañarme a mi, dañar a mi familia, dañar a Iván, dañar su reputación".

Acerca de esto, Cecilia señaló: "Yo no se que pasa por su cabeza. Me bloqueó a mi la Antonella en una actitud muy inmadura. No pude conversar con ella hoy día (...). Cuando ella me contactó me preocupé de lo que estuviera diciendo o por lo menos parte de lo que estuviera diciendo era real. Ahora, si ella se quiere desdecir es cosa de ella. Pero insisto, el tema de culpar a la farándula, lo que obviamente es culparme a mí, porque en este caso yo soy la farándula, porque yo fui la que le dio la tribuna, me parece que no está bien".

Luego agregó: "Yo no voy a poner en duda ni la veracidad de lo que dijo, ni el video de hoy día. Son decisiones de ella. Yo lo que hice fue darle tribuna a una persona que da su testimonio en primera persona, que decidió contar su experiencia, que eligió mi tribuna y que luego la ningunea. No hubo presión ni pagos de por medio".

La comunicadora se refirió además al momento en que fue contactada por el Servicio Nacional de la Mujer. "Se movilizaron estamentos que son oficiales para ayudarla. Yo me preocupé por ella, le hablé en los días anteriores para ver como estaba".

Gutiérrez revela que la madre de la joven la llamó muy angustiada por la situación y ella la comunicó con el Servicio Nacional de la Mujer para que la ayudarán a viajar a Argentina a ver a su hija.

Concluyendo el registro, la periodista señala que decidió realizar el live para contar lo que ocurrió. "Insisto no me parece bien que ella intente culpar a la farándula o culparme a mí de las cosas que dijo o dar a entender que fue manipulada porque eso jamás fue así. No es mi estilo, no lo voy a hacer nunca y tengo cosas más importantes de que preocuparme que tratar de manipular a una niña para que dé un testimonio, no es mi estilo, no lo voy a hacer nunca".