La noche del miércoles se conocieron las denuncias de abusos sexuales y psicológicos supuestamente concretados por el ex participante de El Discípulo del Chef (Chilevisión) y ahora congelado rostro de Aquí se Baila (Canal 13), Iván Cabrera, en contra de su ex pareja, Antonella Muñoz. Pero, ¿qué paso con la relación de la ex chica reality española Gala Caldirola y el bailarín?

Muñoz se contactó la noche de este jueves desde Argentina con la periodista Cecilia Gutiérrez para una transmisión en vivo en Instagram, donde expuso las situaciones que tuvo que atravesar con Iván, al punto de describirlo como "un psicópata".

En uno de los pasajes más críticos de la conversación, Muñoz sostuvo que Cabrera "me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la conciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó. Al otro día me decía 'te violé porque eres mi put*, te amo porque eres mi put*, siempre vas a estar conmigo', y me pegaba".

El asunto no paró ahí, porque incluso a pesar de que ya no estaban juntos e Iván mantenía una relación con Caldirola, este le envió videos a Antonella que lo mostraban manteniendo relaciones sexuales con Gala.

En la misma línea, Cecilia Gutiérrez ahora aportó nuevos datos sobre la relación de Gala e Iván, vínculo que se forjó después de que ambos participaron en la competencia gastronómica de Chilevisión.

Iván Cabrera: ¿Qué paso con la relación de Gala Caldirola y el bailarín?

Casi mediodía después de las transmisión en vivo que hizo con Antonella Muñoz, Gutiérrez fue quien confirmó el quiebre de la paraje Caldirola-Cabrera.

Por medio de sus historias, la periodista estableció que estaba "confirmado!! Gala e Iván terminaron su relación".

Eso para luego detallar que "la modelo decidió poner fin a su pololeo con el bailarín por salud mental, debido a la polémica por los dichos de la ex de Iván".

"Aunque, hace un par de días, ellos habían estado ya distanciados también por decisión de ella y por otros motivos que no tienen que ver con el live de anoche", puntualizó la también panelista de Zona de Estrellas.

La tarde de este jueves, Canal 13 también confirmó la decisión de congelar la participación Cabrera en el estelar veraniego Aquí se Baila, al menos hasta que se esclarezcan las acusaciones hechas por Muñoz.