Gala Caldirola reapareció en Instagram luego de que se conocieran las denuncias de abusos sexuales y psicológicos supuestamente concretados por el ex participante de El Discípulo del Chef (Chilevisión) y ahora congelado rostro de Aquí se Baila (Canal 13), Iván Cabrera, en contra de su ex pareja, Antonella Muñoz.

La joven se contactó la noche de este jueves desde Argentina con la periodista Cecilia Gutiérrez para una transmisión en vivo en Instagram, donde expuso las situaciones que tuvo que atravesar con Iván, al punto de describirlo como "un psicópata".

En uno de los pasajes más críticos de la conversación, Muñoz sostuvo que Cabrera "me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la conciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó. Al otro día me decía 'te violé porque eres mi put*, te amo porque eres mi put*, siempre vas a estar conmigo', y me pegaba".

El asunto no paró ahí, porque incluso a pesar de que ya no estaban juntos e Iván mantenía una relación con Caldirola, este le envió videos a Antonella que lo mostraban manteniendo relaciones sexuales con Gala.

Iván Cabrera: ¿Qué dijo Gala Caldirola tras las denuncias?

Tras guardar silencio gran parte de la jornada del jueves, alrededor de las 18:00 horas, la española se decidió a hacer una publicación en Instagram, donde manifestó su posición frente a lo ocurrido, aunque no mencionó ni a Cabrera ni citó dichos en particular de Muñoz.

"Cada experiencia vivida es una lección aprendida", estableció en primer lugar Gala.

Luego, resaltó que "soy una mujer de buenos valores y confío en que dios me proteja de las malas intenciones ������".

"Lo único que quiero es vivir en paz y armonía con mi hija y conmigo misma. Le deseo lo mismo a todo el mundo", puntualizó en el mismo.