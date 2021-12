Gala Caldirola compartió un tierno mensaje para su pareja el bailarín, Iván Potro Cabrera en su cuenta de Instagram. Los ex participantes de El Discípulo del Chef hicieron publica su relación hace lagunas semanas tras compartir románticas postales en sus redes sociales.

"Coincidir, conectar, construir��Me gusta tu forma de verme y de ver la vida y me gusta tenerte en la mía!", escribió la modelo acompañada de una imagen junto a el ex Yingo.

Hace algunos días, la ex chica reality conversó con Las Últimas Noticias, en donde reveló cómo comenzó a sentir cosas por su compañero de competencia. “Cada día encontraba más y más lindo a mi compañero de programa. Lo empecé a ver de otra forma de a poco. En un inicio no me fijé en él. Obviamente lo ves lindo y con musculitos, pero no lo conoces y no te llama la atención como cuando profundizas”.

La española también se refirió a su reacción frente a los rumores que circulaban en los medios antes de que estuvieran juntos. "No estábamos juntos. yo me reía con mi exmarido (Mauricio Isla) de lo que decían porque todo era mentira. Lo último que esperaba era conectar con alguien del programa“

"Conocí a una persona que considero que puede ser un buen compañero y de hecho así nos decimos: "compañeros". Todo partió como una amistad porque yo no estaba en mi mejor momento sentimental, ni tampoco estaba buscando algo“.

Acerca de cómo la conquistó el bailarín, Gala señaló: “Tuve muchos días de bajón y tristeza, donde estaba desmotivada y cansada por mis cosas personales externas al programa, y el siempre estuvo ahí para darme un ‘ya po, vamos, tú puedes, eres una tremenda mujer, una tremenda mamá'. Tú tienes que brillar, date cuenta de lo que vales y persigue tus sueños”.

Asimismo, agregó: “Otra cosa que me gustó es que Iván se adaptó a mi mundo. Le gusta hablar con mis amistades y se hizo parte del grupo enseguida. Con mi hija (Luz Elif) se lleva bien porque él tiene dos hijos. Igual trato de llevar con mucha calma esa parte, pero él es muy paternal y se porta muy bien”.