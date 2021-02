Nacho Gutiérrez sobre su vida personal: "Soy tremendamente feliz y en una relación muy estable de casi ya 9 años"

En el último episodio del programa "Cómplices" que conduce Francisca García-Huidobro junto a Ignacio Gutiérrez, el periodista aclaró rumores acerca de su vida personal.

En el capítulo anterior del programa, quedó pendiente que Gutiérrez contestara una pregunta que le hizo la ex conductora de Primer Plano. "Tú me preguntaste si yo había estado con algún compañero, panelista de televisión, en algún lugar donde yo había trabajado".

A lo que la Fran le señaló que la pregunta en especifica en realidad era "si tu habías tenido un touch and go, un romance fugas con un abogado panelista de televisión en un matrimonio". indicó la animadora.

"Lo del matrimonio fue pelambre, porque había en un minuto gente conversando en un baño (...) entonces evidentemente parece que uno no puede pasarse de copetes, no podis estar conversando con alguien en un baño, es como si uno tuviera que andar agarrando por la vida, y yo quiero decir que nunca en la vida he estado con un compañero panelista". Enfatizó Gutiérrez.

Aprovecho también a aclarar que jamás ha estado con nadie del medio de la política. "Nunca he estado con políticos de izquierda, ni de derecha, ni de centro, nunca".

Luego agregó "Tú sabes que yo estoy en una relaciona hace 9 años y no he sido infiel en esta relación" añadiendo además "soy feliz tremendamente feliz y en una relación muy estable de casi ya nueve años".