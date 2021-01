Nacho Gutiérrez le responde a Hugo Valencia: "Hay cosas a las que uno tiene que ponerle límites"

Fue en un live por Instagram junto al panelista del Me Late, Sergio Rojas, donde el ex periodista de TVN se refirió a su relación con Ignacio Gutiérrez, ambos compartieron pantalla en el matinal de la estación pública durante dos años.

Rojas durante el en vivo le recordó su mala relación con el ex animador de Primer Plano, a lo que Valencia contestó que “escúchame algo, yo al principio me llevaba bien con Nacho Gutiérrez. Incluso antes de que tomara la decisión de irme del Bienvenidos a TVN Nacho me escribía por WhastApp para convencerme, porque yo no sabía bien. Si él como que quería que yo me fuera. Después me conoció y dijo ‘en la que me metí”. señaló el comunicador.

Al ser consultado sobre lo que pasó, Valencia responde “no le caía bien nada más” a lo que luego agregó "porque después me conoció y no le caí bien. Nada, siento que después como que quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran y todo, pero como yo hacía bien la pega aguanté ahí un buen rato”

Tras estas declaraciones Nacho Gutiérrez habló con BioBioChile para aclarar la situación. “A mí me gusta la libertad de expresión, pero no cuando caes en temas que son absolutamente falsos (….) Por lo demás, los animadores no tenemos esa capacidad”, señaló Gutiérrez.

También señaló que nunca ha pedido que salga alguien de la pantalla. “En el tema del espectáculo no todo es cancha. Hay que ser cuidadoso porque las personas que emiten esas declaraciones son las más perjudicadas”.

Sobre los motivos de los dichos de Valencia afirmó que “no puedo evaluar las razones de alguien que no veo hace muchos años”

Añadió que “por situaciones de la pandemia hubo gente que salió del matinal y que lo lamento mucho. Hugo no era una persona cercana a mí, pero igual lo lamenté mucho porque no me gusta que la gente se quede sin pega en situaciones así”.

Para el se trata de “situaciones injustas que uno tiene que pararlas. Que digan que a un programa mío le va bien o mal, o que lo hago bien o mal, son situaciones que son opinables, pero hay cosas a las que uno tiene que ponerle límites”. concluyó el animador de 'Cómplices'