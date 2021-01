Hugo Valencia revela mala relación con Nacho Gutiérrez: "Hablaba con los jefes para que me echaran"

En un live por Instagram junto a panelista del Me Late, Sergio Rojas, el ex periodista de TVN se refirió a su relación con Ignacio Gutiérrez, ambos compartieron pantalla en el matinal de la estación pública durante dos años.

Rojas durante el en vivo le recordó su mala relación con el ex animador de Primer Plano, a lo que Valencia contestó que “escúchame algo, yo al principio me llevaba bien con Nacho Gutiérrez. Incluso antes de que tomara la decisión de irme del Bienvenidos a TVN Nacho me escribía por WhastApp para convencerme, porque yo no sabía bien. Si él como que quería que yo me fuera. Después me conoció y dijo ‘en la que me metí”. señaló el comunicador.

A lo que Rojas entre risas le contestó "quería que te fueras, pero a San Vicente. Tú no entendiste eso. Querías que te fueras, pero a San Vicente de Tagua Tagua. ¿Y entonces qué pasó?”

“No po, no le caía bien nada más” fue la respuesta de Valencia, a lo que luego agregó "porque después me conoció y no le caí bien. Nada, siento que después como que quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran y todo, pero como yo hacía bien la pega aguanté ahí un buen rato”

Sobre los motivos para no aclarar la situación con Gutiérrez, Valencia señaló que "no me interesaba aclararlo. Yo creo que la mejor defensa que uno tiene cuando alguien te quiere hacer la cama es trabajar. Eso es lo que yo hacía”. concluyó el periodista.