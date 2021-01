Fran García-Huidobro sin filtro contra el panelista del Me Late: "A Sergio Rojas hay que pegarle"

Durante el última emisión del programa "Cómplices", que conduce Fran García-Huidobro junto a Ignacio Gutiérrez comentaron diversos temas de la farándula nacional, donde aprovecharon a dedicarle unas palabras al panelista de Me Late Sergio Rojas.

Mientras recordaban diversos momentos que encendieron la tv nacional, mencionaron la pelea entre Pamela Díaz y Sergio Rojas en el salón VIP de Primer Plano, luego de que el periodista hablará sobre la madre la fiera.

"Nosotros al aire, estábamos entrevistando a Juan Pérez, no me acuerdo y dé repente nos dicen 'tenemos un problema, Pamela acaba de pegarle un combo en el hocico a Sergio Rojas" Dijo Nacho Gutiérrez.

Sobre el tema la ex conducta de Sigamos de Largo señaló “¿Sabí qué? A Sergio Rojas hay que pegarle, es que a la única persona que respeta es a Pamela Díaz”,

Explicando sus dichos, la ex conductora de Primer Plano indicó que "nunca lo he escuchado hablar bien de nadie". "Todo el mundo le cae mal, todos son apitutados, todas las minas llegamos donde llegamos porque somos divas, unas locas, según él. Ahora que la Pamela está en 'Me Late' está así, apretadito”.

El otro día lo escuche decir que yo era muy amiga de Carola de Moras, mira el nivel de desconocimiento

A lo que la Fran comentó - después que lo charchetearon de ida y de vuelva (..) Pamela dice poto y se da tres vuelta riendo"