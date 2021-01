Sergio Rojas responde a quienes lo critican por el trato que tiene con Pamela Díaz

El panelista de Me Late respondió a las críticas que recibió por parte de sus seguidores en redes sociales, quienes cuestionaban el trato que tenía con Pamela Díaz, quién se integró al espacio hace pocas semanas tras su bullada salida de CHV.

Sus seguidores señalaban que no estaban de acuerdo con la actitud que tenía frente a los comentarios de la FIera, por lo que el ex panelista del Primer Plano del Pueblo decidió contestar para terminar con el tema.

"Sergio, me carga tu actitud tan zalamera y condescendiente frente a la Pamela... Todo se lo celebras y le aguantas todas sus críticas hacia ti. Es demasiado ver cómo te arrodillas... ¿O te obligan a ser así? Se puso insoportable esta tipa, con los humos por las nubes y tan pinta monos", le escribieron en una de sus fotos.

A lo que el periodista le respondió fiel a su estilo señalando que "nadie me obliga a nada. Si no estuviese a gusto, no estaría. Me río de lo que me causa gracia y si voy a trabajar con alguien trato de que exista 'brisho' (brillo). No voy a estar con cara de poto, sino mejor me quedo en mi casa", Indicó Rojas.

La respuesta de Rojas en Instagram

Rojas y Diaz comparten pantalla en TV más, ambos personajes televisivos habían tenido rencillas en el pasado, donde terminaron enfrentados en tribunales. Lo que parece haber quedado atrás, tras convertirse en compañeros en el nuevo ciclo del Me Late.