Ignacio Gutiérrez habla sobre la demanda de Bárbara Rebolledo: "Jamás la voy a descalificar"

Durante la semana se dio a conocer que la periodista y animadora de televisión presentó una demanda ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago contra la productora Northfield Producciones Limitada, representada por el periodista y ex conductor de Primer Plano, Ignacio Gutiérrez.

Esto se produce tras ser desvinculada del programa Cariño Malo que se transmitía en TV+, por lo que Rebolledo denuncia despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales.

En el último episodio de "Cómplices", programa online que conduce junto a Fran García-Huidobro, el animador se refirió a lo sucedido señalando “yo jamás voy a descalificar ni a Bárbara, ni a nadie que ha trabajado o trabaja en alguno de los programas que produce esa productora de la cual yo soy representante legal, pero no veo los temas de administración, pero tengo el deber de apoyar a quienes lo hacen”, comentó.

La ex rostro de Canal 13 le preguntó acerca de la deuda económica que habría con la periodista, a lo que Gutiérrez respondió "hay varias personas a las que se le quedaron debiendo platas y se hizo un plan de pago del 100% se ha pagado el 99% pero hay gente que no accedió o no quiso es ese plan de pago y tienen el derecho de judicializarlo si es que ellos quieren, nosotros seguimos insistiendo con el plan de pago”, agregó.

La Fran le preguntó si es que él era su jefe, a lo que el periodista indicó que "no poh, no era su jefe, porque yo después asumí el programa, pero yo a las pautas no iba"

También comentó que "este año la productora se quedo en cero, pero igual cumplieron con todos los planes de pago con toda, con toda la gente que accedió" y concluyó diciendo que "yo en las buenas tengo que hablar y en las malas también uno tiene que dar la cara"