House of the Dragon | ¿Cómo será el primer capítulo de la serie spin-off de GOT en HBO Max?

No hay duda de que el final de 'Game of Thrones' generó múltiples reacciones en los fans debido a que algunos consideraron que fue un gran final, mientras otros manifestaban que no había estado a la altura de la serie. Por lo tanto, desde que se notificó sobre la nueva serie spin-off de GOT, los fanáticos están intentando moderar sus expectativas.

'House of the Dragon' es el nombre de la nueva producción de HBO Max que se ambientará tres siglos antes de lo que se vio en la serie llevada a cabo por D.B. Weiss y Dan Benioff, y que contará la historia de la familia Targaryen.

¿Cómo será el primer episodio de la serie House of the Dragon?

Recientemente, George R. R. Martin el autor del los libros de la saga "Canción con hielo y fuego" reveló, en su blog, que ya vió un corte de House of the Dragon, pero además dio a conocer que esta producción tendría una tono parecido a las primeras temporadas de Game of Thrones.

“Tengo que confesar que me encantó leer que el nuevo show más esperado, según IMDB, era… (redoble de tambores, por favor) ¡House of The Dragon! Esa es una lista increíble para estar en la parte superior. ¿La nueva serie Tolkien de Amazon? ¿Sandman de Neil Gaiman? ¿Series de Marvel? ¿Series de Star Wars? Buena compañía”, manifestó el autor.

Eso no es todo, porque además reveló que también está emocionado por la serie que seguirá la historia de la Casa Targaryen.

“Yo mismo estoy esperando House of the Dragon con bastante entusiasmo, por lo que vale. De acuerdo, no soy objetivo. Y sé mucho de lo que verán. (Yo, eh, escribí el libro)”, escribió Martin. “Además ... silencio es la palabra ahora, no se lo digan a nadie ... He visto un corte del primer episodio. Y me encantó. Es oscuro, es poderoso, es visceral ... tal como me gusta mi fantasía épica”.

¿Cuándo se estrena House of the Dragon?

House of the Dragon tiene contemplado su estreno para el 2022, sin fecha específica por ahora.