House of The Dragon | HBO Max revela primeras imágenes de la serie spin-off de Game of Thrones

Durante este miércoles, el servicio de streming HBO Max publicó un video promocional para dar a conocer todos las novedades y estrenos que llegarán a su extenso catálogo el 2022.

Entre lo más interesante y llamativo que muestra el clip, corresponde al ámbito de las series que tendrá la plataforma el próximo año.

Esto porque además de las nuevas temporadas de 'Euphoria', 'Hacks', 'Barry', 'The Flight Attendant', 'His Dark Materials', 'Raised by Wolves' y 'Westworld', en el video se pueden apreciar las primeras imágenes del spin-off de 'Game of Thrones' titulado 'House of The Dragon', donde se ve a Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen.

Cabe recordar que esta serie contará la historia de la familia Targaryen y se ambientará tres siglos antes de lo que se vio en la serie llevada a cabo por D.B. Weiss y Dan Benioff.

Eso no es todo porque el streaming tamién anticipó la llegada de nuevas apuestas como Peacemaker, DMZ, The Time Traveler's Wife, el spin-off de Pretty Little Liars: Original Sin, The Gilded Age, entre otros estrenos.

Revisa las imágenes y el video: