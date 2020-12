Peter Dinklage será parte del reboot de The Toxic Avenger

Peter Dinklage continúa construyendo una sólida carrera en el cine después de Game of Thrones y parece haber encontrado su próximo gran proyecto, el reboot de la pelìcula de 1984 The Toxic Avenger de la productora Legendary . Macon Blair será el director.

La película sería una reinvención contemporánea de la exitosa comedia de acción de bajo presupuesto de Troma Entertainment de 1984, The Toxic Avenger está empapada de temas ambientales y se inserta en el género de superhéroes en la misma línea de Deadpool. Cuando un hombre común es empujado a una tina de desechos tóxicos, se transforma en un monstruo mutante que pasa de ser un paria social a un héroe desvalido mientras lucha por salvar a su hijo, sus amigos y su comunidad de las fuerzas de la corrupción y la codicia.

Lloyd Kaufman y Michael Herz de Troma actuarán como productores. The Toxic Avenger tuvo éxito después de una larga carrera como película de medianoche en la ciudad de Nueva York, lo que llevó a las secuelas The Toxic Avenger Part II, The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie y Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV. También se convirtió en una producción musical teatral, una serie de televisión de dibujos animados para niños y un cómic de Marvel.

Asì se veía el personaje en la película de 1984

Dinklage armó una exitosa carrera cinematográfica mientras aún trabajaba en GoT interpretando al icónico Tyrion Lannister. Algunos de sus créditos cinematográficos recientes incluyen Marvel's Avengers: Infinity War, X-Men: Days of Future Past, My Dinner With Herve y el thriller I Care Alot, que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto.