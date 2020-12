HBO anuncia a los protagonistas de la precuela de Games Of Thrones

La casa Targaryen está tomando forma: HBO ha contratado a tres actores para los papeles principales en la tan esperada precuela de Game of Thrones.

Los nuevos miembros del elenco de House of the Dragon son Olivia Cooke, Emma D’Arcy y Matt Smith. La cadena también reveló a sus directores para la temporada de debut.

Olivia Cooke (Ouija, Bates Motel) interpretará a Alicent Hightower. El personaje es descrito como "la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey, y la mujer más hermosa de los Siete Reinos. Se crio en la fortaleza roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee un gracia y una aguda perspicacia política".

Matt Smith (The Crown, Doctor Who) será el príncipe Daemon Targaryen. El personaje se describe como el "hermano menor del rey Viserys y heredero del trono. Un jinete de dragón, Daemon posee la verdadera sangre del dragón.

Emma D'Arcy (buscadores de la verdad) como la princesa Rhaenyra Targaryen. El personaje se describe como "la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es una jinete de dragones".

El trío se une a los anuncios de Paddy Considine (Peaky Blinders) como el Rey Viserys Targaryen.

HBO también reveló que los directores de la primera temporada incluirán a Clare Kilner (EastEnders), Geeta Patel (The Witcher) y Greg Yaitanes (House). Todos recién se integran a la franquicia GoT y se unen al veterano Miguel Sapochnik ("La batalla de los bastardos"), quien fue anunciado previamente como director del piloto y como showrunner en la serie junto con Ryan Condel. Se confirma que la primera temporada constará de diez episodios.

House of the Dragon se basa en el libro Fire & Blood de George R.R. Martin, y la serie se desarrolla 300 años antes de los eventos de Game of Thrones.La serie entrará en producción en Inglaterra en 2021 y se espera que se estrene en HBO en 2022.