Otra serie de Marvel Studios ha llegado a su fin, ya que este miércoles 22 de diciembre se estrenó el último capítulo de la primera temporada de Hawkeye, en Disney Plus.

La producción, que se estrenó casi en simultáneo con dos cintas de Marvel como Eternals y Spider-Man: No Way Home, vino a darle otro gran momento a los fanáticos con la introducción de un villano y varias situaciones del final de la serie que repasaremos a continuación.

ATENCIÓN: A CONTINUACIÓN HAY SPOILERS DEL ÚLTIMO CAPÍTULO DE HAWKEYE:

Finalmente, Clint Barton y Kate Bishop tuvieron una última misión antes de que el héroe volviera con su familia en Navidad. Esta producción introdujo el personaje de Kate, que muchos dicen vendrá a a ocupar el manto de Hawkeye.

El futuro de Kate Bishop y Clin Barton

Hailee Steinfeld le dio vida a este personaje en la serie, como una joven fanática de Hawkeye que también es arquera y logra aprender del "maestro" en esta serie. En el final, Kate envía a su madre a prisión tras enterarse de ser cómplice de Kingpin. La ahora heroína ha logrado equipararse a Clint Barton y con los recursos de su madre, sin duda que podrá seguir en este camino, aunque aún no hay confirmada una segunda temporada o su presencia en alguna película del UCM.

En el final de la serie, Kate y Clint debaten sobre el nombre que usará ella como super heroína. Luego de unos intentos que no le gustaron a Barton, él dice que tiene una idea, segundos después vemos el título de Hawkeye en la pantalla.

Si bien se esperaba que el personaje de Jeremy Renner tuviera su despedida en esta serie como otros Avengers iniciales, no se deja claro si volverá a tener una participación; pero se deja en claro que Kate Bishop seguirá sus pasos con el arco y la flecha.

El reloj de la esposa de Hawkeye

Durante la serie se reveló un misterioso reloj de pulsera que Clint Barton recuperó e intentó esconder de los villanos. En este final, se revela que el reloj era de su esposa, Laura. En la parte trasera, se ve el logo de S.H.I.E.L.D.

Esto significa que la pareja de Clint Barton tiene un pasado en la agencia de inteligencia, por lo que seguramente se conocieron ahí cuando Laura era quizás una espía. Si bien no se confirma, en los cómics esto no es nuevo, y la superheroína Mockingbird es pareja de Hawkeye.

Con el poder del supersoldado, Mockingbird también llega a casarse y tener familia con Barton; por lo que la serie le hace este guiño a los fanáticos, aunque evidentemente Laura, personificada por Linda Cardellini, lleva bastante tiempo retirada.

Yelena Belova

Finalmente Yelena y Clint pelean en el final de la serie, pero tras explicarle qué paso con Natasha, la Black Widow desiste en su idea de matar a Barton. Recordemos que en el final de Viuda Negra, la Condesa Valentina Allegra de Fontaine se acerca a Yelena para decirle que Hawkeye era el responsable en la muerte de Natasha.

Aún es incierto el futuro del personaje interpretado por Florence Pugh; pero hay que recordar que Valentina Allegra de Fontaine también reclutó al U.S Agent de la serie The Falcon and The Winter Soldier. Según los fans, Marvel ya está preparando la introducción de un grupo oscuro de Vengadores, en el que ya están Yelena y John Walker.

¿La muerte de Kingpin?

Quizás lo que más apreciaron los fans fue el regreso de Wilson Fisk, de la serie Daredevil, y siendo otra vez caracterizado por el actor Vincent D'Onofrio. Kingpin fue el gran villano del último capítulo e incluso tuvo una gran batalla con Kate Bishop.

Luego de resultado herido, se encuentra con Maya López, quien lo apunta con un arma tras ser el culpable de la muerte de su padre. Cuando todo hacía pensar que lo mataría, la cámara se va al cielo de Nueva York y escuchamos un disparo, pero no vemos qué sucede.

Como ya es conocida la regla del cine, si no muere en pantalla, seguramente el personaje no esté muerto. De hecho, este momento fue sacado casi literal de los cómics, donde Maya también apunta con un arma a Wilson Fisk. Finalmente, no lo mata pero si lo deja muy herido y ciego por algún tiempo. Este argumento podríamos verlo en la serie Echo, que será protagonizada por Maya (Alaqua fox) y que ya está confirmada para Disney+.

La introducción de Kingpin es un gran gol de Marvel Studios, ya que luego de recuperar a los personajes de las series de Netflix como Daredevil y Jessica Jones; el UCM ahora tendrá al villano Wilson Fisk en su universo, quien fue aplaudido por los fanáticos por su interpretación en la serie de Netflix de tres temporadas.

Seguramente volveremos a ver a este personaje, aunque aún no hay claridad sobre su futuro y tampoco el del super héroe que tuvo un cameo en Spider-Man: No Way Home.