Hawkeye | Las grandes sorpresas que dejó el final de la serie de Disney Plus: ¿Qué pasó con Clint y Kate?

La nueva serie de Disney "Hawkeye" acaba de llegar a su final con un sorprendente capítulo que dejó a los fans del reconocido avenger y Marvel con ganas de más.

El final de la serie protagonizado por Jeremy Renner y Hailee Steinfeildllegó a Disney Plus la mañana de este miércoles con un episodio que reveló las preguntas que los seguidores de la ficción venían haciéndose hace tiempo, como también la aparición de nuevas dudas, sumada a la llegada de importantes personajes.

SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI NO HAS VISTO EL FINAL DE HAWKEYE TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

¿Qué pasó en el final de Hawkeye?

En el capítulo final de larga duración apareció Wilson Fisk, también conocido como Kingpin (Vicent D'Onofrio), quien tiene un reunión con Eleonor, revelando que el padre de Kate tenía una millonaria deuda y ella junto a Kingpin trabajaron juntos para pagar la deuda.

Eleanor confesó la manera en que eliminó del camino a Armand III e incriminó a Jack, pero debido a que su hija Kate se estaba acercando mucho a la verdad, quiere deshacer la alianza, haciendo copias de todo lo sucedido para tener una especie de seguro en caso de que todo se descubra.

Kate pudo ver el video en donde su madre confiesa que fue ella quien asesinó a Armand, y a pesar de que ella quería que Clint regresara a su casa junto a su familia, el Avenger se niega y decide quedarse, en uno de los momentos más emotivos del capitulo. "Eres mi compañera. Tú desastre es mi desastre".

Clint trató de consolar a Kate, quien decidió confrontar a su madre en la fiesta de la compañía. Sin embargo, Kate tiene que tomar una compleja situación, por lo que analiza si está lista para enfrentarse, a lo que Clint la ayuda a decidir y juntos planean el nuevo ataque.

Yelena también llegó a la fiesta, lo que significó un problema para Clint, ya que ella cree que Ojo de Halcón es el responsable de la muerte de Natasha/Black Widow (Scarlett Johansson). Cuando finalmente apareció Eleanor, Kate confrontó a su madre sobre el video de Kingpin. Eleanor explicó que quedó sorprendida cuando se enteró de que el padre de Kate le debía dinero a Fisk después de su muerte.

Durante la fieste, Yelena encuentra a Clint y le dispara, afortunadamente para Barton, la joven falla y alcanza a huir. Clint luchó brevemente contra Kazi antes de dejar inconsciente al gángster. Tras lograr huir temporalmente, Yelena aparece nuevamente y lo enfrenta.

La joven quiere saber qué fue lo que ocurrió con Natasha. Clint insistió en que el personaje de Scarlett Johansson se sacrificó para salvar al mundo, pero Yelena se niega a creerle. Clint trató de convencer a Yelena de que no podía evitar que Natasha se sacrificara, hechos que vimos durante Avengers End Game. Cuando Yelena preguntó por qué Natasha entregó su vida por él, Clint, quien era el mejor amigo de la fallecida avenger reveló que luchó contra Natasha pero que ella era mejor que él. Yelena, no acepta su respuesta y le dijo que debería haber luchado con más fuerza y comenzó a golpearlo sin piedad.

Clint es derribado y Yelena estaba lista para matarlo. Pero bajó su arma cuando Clint usó el silbido secreto de Natasha y Yelena. Clint dijo que Natasha le había contado todo sobre su hermana, amaba a Yelena y siempre la había querido a salvo.

Por otro lado, Eleanor intentó huir en un automóvil, pero Fisk la alcanzó. Kate llegó a tiempo para salvar a su madre, detonando una serie de flechas que Fisk había quebrado. Elenor trata de convencer a su hija para recomponer la relación entre ambas pero ya es demasiado tarde y llega a la policía a arrestarla.

Kingpin escapó de la escena de la explosión, solo para encontrarse con Maya, quien estaba allí para matarlo por golpear a su padre. Fisk suplicó al asesino experto, insistiendo en que eran familia. No vimos el disparo, pero Maya disparó su arma.

Otra escena que llamó la atención de los fans fue la aparición de Laura Barton (Linda Cardelini), cuando Cliff regresa a s hogar con su familia, le entrega en privado a su esposa un reloj Rolex, quien a girarlo se ve el logo de S.H.I.E.LD. dando a entender que la esposa de Hawkeye podría ser Mockingbird.

El episodio terminó con Clint quemando el traje de Ronin y Kate recitando posibles nombres de superhéroes para ella. En donde surgieron nombres como Lady Hawk, Disparo de halcón, Lady Arrow, ninguno de ellos aprobado por Clint. Pero cuando aparecen los créditos se muestra el nombre "Hawkeye", dando a entender que ese es el nombre elegido y continuará el legado de Clint Barton.

La primera temporada completa esta disponible en Disney Plus. Revisa el tráiler a continuación.