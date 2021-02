Director de "Guardianes de la Galaxia" declara Chile como "uno de los lugares más hermosos del mundo"

El director de "Guardianes de la Galaxia" y "The Suicide Squad", James Gunn, tuvo positivas palabras para describir a Chile en medio de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram.

Gunn abrió la caja de preguntas que luego comenzó a responder desde el set de la serie "The Peacemaker", el spin off de "The Suicide Squad" que está creando para HBO Max.

En medio de las interrogantes, Gunn recibió una en que le preguntaban: "¿Te gustaría viajar a Chile?".

El "pin poneo" con su seguidores era rápido y de pocas palabras, pero aquí se tomó un poco más de tiempo y caracteres para responder.

"Pasé mucho tiempo en la Patagonia de Chile hace un par de año (y en Santiago también)", reveló el cineasta.

Y luego remató: "Uno de los lugares más hermosos del mundo".

Esta fue la historia que compartió James Gunn:

¡¡Somos el mejor país de Chile, hermano!!