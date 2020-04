Director James Gunn actualiza el estado de "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" y "Suicide Squad 2"

James Gunn es uno de los cineastas que tiene en suspendido su trabajo por el coronavirus, algo que no es menor ya que tiene proyectos de gran envergadura como "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" y "Suicide Squad 2". Por lo mismo, tranquilizó a sus seguidores asegurando que hasta el momento no hay cambios sobre las fechas estipuladas para sus estrenos.

Siempre muy activo en redes sociales, el mismo director salió a responder las interrogantes que tienen los fanáticos sobre sus películas, por medio de Twitter.

La secuela de "Suicide Squad" para Warner Bros. y DC Comics se está desarrollando sin problemas para su estreno el 6 de agosto de 2021.

James Gunn potenció su carrera con el trabajo junto a Marvel, incluso a pesar de algunas polémicas de por medio.

Por eso señaló que "en este momento no hay razón para que la fecha se mueva. Estamos dentro o antes de lo previsto. Fuimos extremadamente afortunados de terminar el rodaje y configurar la edición desde nuestros hogares (debido a un equipo de postproducción y un estudio con previsión) antes de la cuarentena".

Eso sí, aún no hay imágenes para adelantar el material que tiene entre manos, a pesar de que la post producción sigue adelante de manera remota.

Right now there’s no reason for #TheSuicideSquad release date to move. We are on or ahead of schedule. We were extremely fortunate to wrap shooting & set up editing from our homes (due to a post production team & studio with foresight) before quarantine. https://t.co/URRFXX58r3 — James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020

I wish we were but, as you might imagine, although editing #TheSuicideSquad has been pretty smooth in the time of quarantine (I’m working on the cut right now), there are a lot of other factors slowed - some of those related to releasing images, trailers, etc. https://t.co/Mk64ax3fUu — James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020

Por otro lado, "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" tampoco ha movido mucho su calendario. Se espera que las filmaciones partan dentro de los próximos meses, incluso a pesar de que la película aún no cuenta con una fecha de estreno dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Esto lo confirmó Gunn apuntando que "en este momento los planes con 'Vol. 3' también son exactamente los mismos que antes del coronavirus".

Right now the plans with Vol 3 are also exactly the same as they were before coronavirus. https://t.co/cVHe31gtPQ — James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020