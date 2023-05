La tercera película de los Guardianes de la Galaxia se estrenó hace una semana en los cines y en está fecha podría llegar a Disney Plus.

¿Cuándo llega Guardians of the Galaxy Vol. 3 a Disney Plus? La fecha probable del estreno

El pasado jueves 4 de mayo se estrenó en cines la tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia, la película que cerró la historia de los personajes para el UCM se ha convertido en un éxito en taquilla y en el mejor estreno del año para Marvel Studios.

La película nos mostró más de los inicios de Rocket con el Alto Evolucionador y además también nos entregó la última gran aventura del grupo de inadaptados que salvó a la Galaxia en la primera película.

¿Cuándo llega Guardians of the Galaxy Vol.3 a Disney+?

Por el momento, Guardians of the Galaxy Vol.3 se encuentra disponible en las carteleras de los distintos cines del mundo y se va a mantener así por un tiempo, por lo tanto la plataforma de streaming de Disney no ha entregado una posible fecha de estreno para la plataforma.

Pero, hay que destacar que Ant-Man and The Wasp Quantumania se demoró un poco más que anteriores estrenos de Disney en llegar a la plataforma ya que hace unos días se informó que el próximo 17 de mayo se estrenará en el streaming.

Esto sucede después de tres meses exactos desde su estreno en cines el 17 de febrero, por lo tanto se espera que Guardians of the Galaxy Vol.3 llegué al streaming y se una a sus dos primeras entregas en Disney Plus en tres meses más.

Si esto fuera correcto, Guardianes 3 llegaría a Disney Plus en agosto de 2024, algo que tendría que confirmar Marvel Studios y el sitio de streaming en algún momento del mes de julio.

De momento puedes disfrutar “Guardians of the Galaxy Vol.3” en cines y mirar las primeras entregas y el especial de Navidad de los Guardianes en Disney+.