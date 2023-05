Este jueves se estrenó finalmente en cines la tercera entrega y final de los Guardianes de la Galaxia, la película de James Gunn es una de las mejores de Marvel Studios del último tiempo y tal como prometió es una de las más emotivas de toda la saga.

Con un final lleno de emociones este cerró con broche de oro la historia de la banda de inadaptados en el MCU.

ATENCIÓN está nota contiene spoilers si no has visto Guardians of the Galaxy Vol.3 no continues leyendo.