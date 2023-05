Este jueves 4 de mayo se estrena en cines la tan esperada tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia, pero algunos fanáticos ya han podido mirar la cinta de manera anticipada gracias a los pre-estrenos y avant premiers que se han agendado está semana.

Como una de las mejores películas de Marvel Studios del último tiempo, Guardians of the Galaxy Vol.3 nos trae un sin fin de emociones y le da un final digno a la historia de los guardianes en el UCM de Kevin Feige.

ATENCIÓN está nota contiene spoilers de la película, si no has visto Guardians of the Galaxy Vol.3 no sigas leyendo.