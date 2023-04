Un personaje que se nos presentó en las escenas post-créditos de Guardians of the Galaxy Vol.2 fue Adam Warlock, conoce quién es.

¿Quién es Adam Warlock? Will Poulter se sumó a Guardianes de la Galaxia con importante papel

La tercera parte y final de la historia de los Guardianes de la Galaxia llegará a los cines el próximo jueves 4 de mayo y con esta película veremos más de los inicios de Rocket con el Alto Evolucionador.

Además de esto veremos el debut de Will Poulter como Adam Warlock, personaje presentado una de las escenas post-créditos de Guardians of the Galaxy Vol.2, aunque sin mostrarnos al actor solo su origen.

¿Quién es Adam Warlock?

Hace seis años se nos presentó a su personaje en el UCM y ahora en Guardians of the Galaxy Vol.3 hará su debut como un villano, esto luego de lo sucedido en la segunda entrega de los guardianes.

Es importante recordar que en la segunda entrega los Guardianes robaron a los Soberanos las Baterías Anulax para destruir a Ego, junto con esto también destruyeron varios zánganos de oro, lo que provocó la furia de Ayesha, la Suma Sacerdotisa Soberana, lo que la llevó a crear a Adam Warlock, quién tendrá la tarea de destruir a los Guardianes en está tercera entrega.

Adam Warlock en los cómics es un eterno creado por el Enclave, un grupo de científicos que tiene el objetivo de crear al ser humano perfecto, algo que en el Universo Cinematográfico de Marvel es distintos ya que es una creación de los Soberanos, por lo tanto su historia en el UCM será sumamente distinta.

En los cómics de Marvel el personaje apareció por primera vez bajo el nombre de “Él” en los Fantastic Four siendo creado por Stan Lee y Jack Kirby, en un principio, fue utilizado como recurso narrativo y su personaje no tuvo mucha importancia.

Recién en 1972 Roy Thomas y Gil Kane lo convirtieron en personaje y lo renombraron Adam Warlock y si bien el personaje tuvo sus propios cómics estos fueron cancelados.