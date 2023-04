Con James Gunn nuevamente como director Guardians of the Galaxy Vol.3 cerrará la trilogía de películas en el Universo Cinematográfico de Marvel y está a solo días de tener su tan esperado debut en los cines.

La película nos mostrará más de la vida de Rocket antes de juntarse con Groot, Peter, Gamora y Drax, además presentará a los dos villanos, el Alto Evolucionador y Adam Warlock.

Recibe calificación en Rotten Tomatoes

Luego de que supiéramos las primeras impresiones de parte de la crítica hace unos días, la película de James Gunn ya tuvo su avant premier mundial y debutó está tarde en la página Rotten Tomatoes.

La película debutó con una calificación de 91% en Rotten Tomatoes, con un total de 32 reseñas de parte de la crítica.

Con el paso de las horas la película ya acumula un total de 80 reseñas y tiene un 80% de aprobación en la página mientras se espera su debut en cines el próximo viernes cuándo se realice su estreno oficial en cines.

¿Qué dice la crítica?

Con sus primeras funciones la crítica cataloga a Guardians of the Galaxy Vol.3 como la más emotiva de la saga, además destacar su tono más oscuro en comparación a las entregas anteriores y llegó a ser declarada como lo mejor de Marvel Studios desde Avengers: Endgame.

Algunas de las críticas y primeras impresiones declaran lo siguiente:

“Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es un adiós realmente encantador a quizás el mejor rincón de la MCU. Divertida, emocionante, sorprendentemente emotiva, todo en una película que se siente claramente como James Gunn. Voy a extrañar a estos personajes, pero probablemente extrañaré aún más la magia de Gunn con esta saga”, Ross Bonaime de Collider.

“Guardianes de la Galaxia vol. 3 es PERFECTA. No puedo enfatizar lo mucho que me encantó esta película o imaginar una mejor manera de concluir su historia. Sin lugar a dudas, la MEJOR película de Marvel desde No Way Home y posiblemente la mejor trilogía de cómics jamás realizada. Me golpeó fuerte en los sentimientos”, Chris Killian de Comicbook.

“No es fácil terminar una trilogía, pero James Gunn lo hace a la perfección con Guardianes de la galaxia Vol. 3, y con todo el humor, el corazón, la acción y las emociones que han hecho que las películas se sientan especiales. Y sí, vas a llorar”, Andrea Towers de TV Guide.