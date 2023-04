Muchos seguidores están expectantes sobre el nuevo orden lineal o temporal que creará el nuevo líder de DC Universe, James Gunn.Y la cinta “Superman Legacy”, será la producción que de comienzo a esta nueva era. Por ese mismo lado, hace unas cuantas horas, el guionista del film, dio a conocer un importante anuncio. Descubre de qué se trata a continuación.

Superman: Legacy ¿Qué se sabe sobre el nuevo film de James Gunn?

A las 9 de la mañana de este 18 de abril, James Gunn dio a conocer el comienzo de la pre producción del largometraje, a través de un anuncio en Twitter.

“Me siento honrado de ser parte del legado. ¿Y qué mejor día que el día del aniversario de Superman para sumergirse de lleno en la pre-producción temprana en Superman Legacy ? Disfraces, diseño de producción y más ahora en marcha”, escribió Gunn.

¿De qué tratará Superman: Legacy?

La historia de la película tendrá como objetivo, enfocarse en el legado que tiene el Kal-El/Clark Kent como el Último hijo de Krypton y el hijo adoptivo de una familia en Smallville. Tal como lo mencionamos anteriormente, esta producción será el comienzo del primer capítulo del nuevo Universo DC, “Gods and Monsters”.

Según una primera sinopsis compartida, “cuenta la historia del viaje de Superman para reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. Él es la encarnación de la verdad, la justicia y el estilo estadounidense, guiado por la bondad humana en un mundo que ve la bondad como algo pasado de moda”.

Hace unas semanas, según reportes, Gunn y Safran indicaron que la película se saldrá un poco de los moldes, no siendo una historia de origen.

¿Quién será el nuevo protagonista en Superman: Legacy?

Gunn reveló que hasta ese momento no existe ningún actor en especial para representar a Superman. Además, dio por rechazadas las especulaciones sobre el actor Logan Lerman quien podría interpretar al superhéroe. James publicó en su cuenta de Twitter: “No he tenido una sola conversación con un solo actor sobre el papel. Simplemente haciendo listas privadas, preparando material para las audiciones”.

¿Cuándo se estrena Superman: Legacy?

La cinta se estrenará en cines durante julio de 2025.