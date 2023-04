James Gunn revela cómo escogió la música para Guardians of the Galaxy Vol.3

Uno de los rasgos característicos de la saga de películas de los Guardianes de la Galaxia es su música y es que con sus dos entregas anteriores vimos distintos hits de los 70’s en pantalla, los que Peter Quill tenía en dos mixtapes en Cassette.

El soundtrack oficial de la película ya fue revelado y pudimos conocer que canciones formarán parte del final de la saga, que llegará a los cines el próximo 4 de mayo.

Así escogió la música

En una reciente entrevista con Rolling Stones, James Gunn, escritor y director de la película habló sobre la tarea de escoger el soundtrack de la película y es que al final de la segunda entrega Peter se hizo con un Microsoft Zune y dejó atrás los cassettes.

Según lo dicho por Gunn a la revista, la película tendrá un toque más oscuro y será menos cómica que las anteriores entregas y es algo que podremos notar con las canciones que formarán parte de la cinta.

“No comienza con ‘Mr Blue Sky’. No comienza con ‘Come and Get Your Love’. Comienza con la versión acústica de ‘Creep’ de Radiohead. Y eso es un tono muy diferente del inicio de las otras dos películas”, mencionó James Gunn sobre la canción de inicio de Guardians of the Galaxy Vol.3.

Sobre su selección de canciones para la cinta el director explicó que “Fue muy, muy difícil” y explicó que se sintió “demasiado incómodo eligiendo las canciones y asegurándome de que esta fuera la banda sonora correcta”.

“¿Uso solo canciones de los 80’s? ¿Utilizo todas las canciones de los noventas? O hago lo que una persona que tiene un Zune haría: agregar canciones de diferentes épocas, que es lo que termine haciendo”, finalizó.

Hace unos días conocimos la lista completa de canciones que formarán el soundtrack de Guardians of the Galaxy Vol.3 la que incluye temas como “Reasons” de Earth, Wind & Fire, “Dog Days are Over” de Florence + The Machine, “I’m Always Chasing Rainbows” de Alice Copper y “Badlands” de Bruce Springsteen, entre otras, puedes revisar la lista completa de canciones AQUÍ.