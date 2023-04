Awesome Mix Volume 3: Guardians of the Galaxy presenta el soundtrack para la tercera entrega

James Gunn dirigirá la tercera y última película de los Guardianes de la Galaxia y como se ha caracterizado en las dos películas anteriores la nueva cinta estará marcada por la música seleccionada por el director.

Hay que recordar que la franquicia de los Guardianes se caracteriza por tener un gran soundtrack, el que como hemos visto en el pasado, acompaña a los personajes durante los distintos momentos de la película.

Awesome Mix Volume 3

Con solo cuatro semanas antes de su estreno, esta tarde se reveló el que será el Awesome Mix Volume 3, el soundtrack oficial de Guardians of the Galaxy Vol.3 incluye una gran variedad de conocidas canciones.

Con grandes artistas como Radiohead, Florence + The Machine, Alice Cooper, Earth, Wind and Fire, Faith No More y los Beastie Boys, el soundtrack se compone de algunas de las siguientes canciones:

Creep (Acoustic) - Radiohead

- Radiohead Crazy on You - Heart

- Heart Reasons - Earth, Wind and Fire

- Earth, Wind and Fire I’m Always Chasing Rainbows - Alice Cooper

- Alice Cooper Dog Days are Over - Florence + The Machine

- Florence + The Machine We Care a Lot - Faith No More

- Faith No More Since You Been Gone - Rainbow

- Rainbow Do You Realize?? - The Flaming Lips

- The Flaming Lips Poor Girl - X

Girl - X This Is the Day - The The

- The The No Sleep Till Brooklyn - Beastie Boys

La lista completa la puedes revisar a continuación:

Y esta es la lista de reproducción oficial de Marvel Studios que contiene las distintas canciones que han aparecido en las dos primeras películas de la franquicia de los Guardianes y parte de las canciones que forman parte del Vol. 3.

Es importante recordar que Guardians of the Galaxy Vol.3 se estrena en los cines chilenos el próximo 4 de mayo y será la más larga de las tres películas con una duración total de 2 horas y 29 minutos.