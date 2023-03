En medio de las diferentes polémicas que rodean a Marvel Studios, se prepara el estreno de “Guardians of the Galaxy Vol.3” en mayo de 2023 y es que la última parte de la saga de los guardianes tiene una gran misión luego de que “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” no logrará superar un gran éxito en la taquilla durante su estreno.

Asimismo, Marvel Studios está retrasando algunos estrenos de sus producciones para poder entregar material de calidad a los fanáticos.

Será la más larga de la saga

Ya tenemos la duración exacta que tendrá Guardianes de la Galaxia Vol.3 y es que la despedida de los personajes tendrá una duración de exactamente 2 horas y 29 minutos, la información viene de parte de Atom Tickets, lugar en dónde se realiza la venta de entradas de cine en Estados Unidos.

La cinta de James Gunn marcará el final de la saga de los guardianes y según lo que sabemos será la más emotiva de toda la saga, como lo confirmó el director hace unas semanas la tercera parte será la más larga de toda la serie de películas y se convertirá en la cuarta película más larga de Marvel.

Recordemos que las tres películas más largas de Marvel Studios son Avengers: Endgame con 3 horas y 2 minutos, Black Panther: Wakanda Forever con 2 horas y 41 minutos y finalmente Eternals con 2 horas y 37 minutos.

Es importante señalar que “Guardians of the Galaxy Vol.3” llegará a los cines de nuestro país el próximo 4 de mayo de 2023 y será la última película de James Gunn para Marvel luego de que se convirtiera en el CEO de DC Studios.

Revisa el tráiler: