Marvel Studios vive hoy un nuevo estreno en cines. Tras el fracaso que significó Ant-Man and The Wasp: Quantumania; todas las miradas se van a una nueva tercera parte de unos de los personajes más queridos de la saga.

Guardianes de la Galaxia Volumen 3 se estrena en cines este jueves 4 de mayo, aunque este miércoles ya hay funciones de pre-estreno para todos los fanáticos que no pueden esperar para ver el cierre de la trilogía dirigida por James Gunn.

Y tal como sucede en todas las películas del UCM, esta cinta tendrá escenas post-créditos, por lo que debes quedarte una vez que termine la película para no perderte estos momentos.

¿Cuántas escenas post-créditos tiene Guardians of the Galaxy Vol. 3?

Fue el mismo James Gunn que confirmó cuántas escenas después de los créditos tiene Guardianes de la Galaxia 3. Y es que una vez que termine la película, habrá dos escenas post-créditos. Una será tras los créditos animados y la segunda será al final de todo.

En la previa, el director anunció que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 se centraría solo en el grupo de héroes y no tendría mucho de la saga del Multiverso ni menciones importantes a futuros proyectos del UCM.

ESto significa que estas dos escenas post-créditos podrían tener detalles importantes del mismo grupo de Guardianes y que no sea mostrado en el metraje total. Aunque también cabe la posibilidad de que una o las dos tengan un enfoque más gracioso o emotivo como ha sido el estilo de Gunn.

El número de dos escenas es bastante menor a la segunda película de los Guardianes, que tuvo 5 escenas post-créditos aunque la mayoría fue de carácter gracioso salvo el aviso de que veríamos en un futuro a Adam Warlock, quien aparecerá en esta cinta.

Como no habrá más historias de los Guardians of the Galaxy de la mano de James Gunn; es todo un misterio qué podría agregar en estas escenas, considerando que en Marvel siempre se usan para anunciar un futuro proyecto o algún cameo.

Pero está claro que Gunn pudo no decir todos los detalles y podríamos tener algún guiño para el futuro de alguno de los personajes o algo que directamente haya agregado Kevin Feige sobre el futuro de la saga.

Revisa el tráiler de Guardians of the Galaxy Vol. 3: