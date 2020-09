"The Suicide Squad" tendrá serie spin off centrada en el personaje de John Cena

HBO Max aprobó la creación de una serie spin off de la próxima película de "The Suicide Squad", que tendrá foco particular en el personaje de Peacemaker, quien será interpretado por John Cena, y que estará a cargo del cineasta James Gunn.

La plataforma de streamign contará con ocho episodios en su primera temporada y todos contarán con guiones escritos por Gunn, quien también estará a cargo de la dirección de algunas de las entregas.

La producción se adentrará en la historias de orígenes del personaje de Cena, que será presentado al público en la película que debutará previamente en 2021.

Con esta decisión, la serie sobre "Peacemaker" llega como el más reciente título original de DC Comics a HBO Max, después de que se anunció que Matt Reeves está trabajando en una serie spin off de Batman sobre Gotham.

Ambos proyectos se suman a los otros alabados programas de la desaparecida plataforma DC Universe como "Doom Patrol", "Harley Quinn", "Titans", "Swamp Thing", "Stargirl" y "Young Justice", que también saltaron a la platafoma de Warner Bros.

I'm over-the-moon excited to be working on #PEACEMAKER with my pals @JohnCena & #TheSuicideSquad producer Peter Safran on this new @hbomax original series from @warnerbrostv @DCComics pic.twitter.com/EsAkOVXB44