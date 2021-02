¿Ahora sí? Aseguran que Gissella Gallardo confirmó separación definitiva de Mauricio Pinilla

La relación de la pareja que componen Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla habría llegado a su fin definitivo, tras semanas de especulaciones en torno a su separación, negaciones de lo mismo y crípticas publicaciones en Instagram.

La primera en reportar el inminente quiebre fue Cecilia Gutiérrez y cuando lo sacó a la luz hizo que la rubia buscara contactarse con ella en una transmisión en vivo que concluyó con un tenso intercambio entre ambas.

Han pasado días desde esa situación, pero ahora la misma periodista dio a conocer que Gallardo y Pinilla no van más juntos. Esto en medio de un Instagram Live en la que se vio acompañada por Francisco Halzinki, el llamado "Experto en Realitys".

De acuerdo con las declaraciones de Gutiérrez habría sido la misma Gisella quien la contactó para contarle que todo se había acabo.

"Fue ella la que me llamó, pero fue súper tranquila, para que la gente no piensa que fue como la vez pasada", partió diciendo la ex Me Late.

Y añadió: "fue una forma súper tranquila y fue bien productiva la conversación porque pudimos aclarar varios puntos con respecto a cosas que ella sentía que no había sido muy rigurosa".

Luego pasó a recalcar que el jugador y la madre de sus hijos han emprendido rumbos separados. "Me confirmó que ella está separada de Mauricio Pinilla, efectivamente están distanciados", recalcó Gutiérrez, esta vez poniéndose el parche antes de la herida advirtiendo que no puede asegurar si se trata de un término definitivo o puede que en un tiempo reactiven su vínculo.