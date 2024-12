Hace algunos días se reveló que Gissella Gallardo dejaba el panel de Sígueme tras meses de integrarse al espacio de TV+. Esto levantó una serie de rumores sobre los motivos de su decisión en donde algunos apuntaban a que fue por no recibir un permiso por vacaciones, mientras otro señalaban que podría estar relacionado a una posible reconciliación con el exfutbolista Mauricio Pinilla.

En una entrevista con LUN, la comunicadora reveló la verdad detrás de su salida del panel entregando los detalles que la llevaron a tomar esa decisión.

¿Por qué Gissella Gallardo deja Sígueme?

La ex Top Chef Vip señaló que su decisión pasa por temas personales. “Llevo tres años sin parar desde que mi papá se enfermó, otros temas personales, familiares y emocionalmente estoy muy cansada. Como que mi cabeza ya está en otra. Necesito vacaciones”.

“Necesito un espacio para mí y no me gusta jugar con la gente. En el programa se han portado muy bien conmigo, y no es justo para ellos que yo no esté al 100%”, expresó.

Acerca de los rumores que señalaban que su salida estaba relacionada con una posible reconciliación con el ex futbolista, la comunicadora negó la situación, señalando que era una decisión personal. “Es más, él me ha apoyado siempre, desde que me metí a la televisión Top Chef VIP”.

“Pasa por un tema mío. Todavía estoy con mucha tristeza, con mucha pena, porque tuve muy poco tiempo para mí, para procesar todo lo de mi papá (quien falleció el 2023), tener que estar con los niños, apoyar a Mauricio”.

Asimismo señala que esta época del año ha sido difícil para ella. “Ando con mucha pena, debe ser la fecha. Quizás es lo que me dijo la psicóloga, que no he vivido el duelo de mi papá y de muchas otras cosas”.

“Han sido muchas situaciones que me tienen cansada. Siento que no me he dado el tiempo de sufrir a mi papá, de sanar cosas mías y siento que ahora es el momento de hacerlo. Poder hacerlo con calma y no faltando a mi trabajo por eso”.