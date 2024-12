Una inesperada confesión lanzó Gissella Gallardo en un nuevo capítulo de Tal Cual de TV+ en donde se refirió a la confesión que hizo el exfutbolista Mauricio Pinilla, su ex pareja.

“Llevo un año de celibato y voy para los dos años”, confesó en el espacio hace algunas semanas. En ese contexto, José Miguel Viñuela le preguntó a Gissella si creía en sus declaraciones, entregando una inesperada respuesta.

La confesión de Gissella Gallardo sobre Pinilla

La panelista de TV+ se rio al respecto y señaló: “Cómo le van a creer, es una broma, imposible”, agregando que “es para la talla, a él le gusta copiarme mi historia. Yo dije (eso). Debe estar un año, un año y medio… No, un año”.

Hace algunas semanas, la panelista de TV+ se refirió a las declaraciones de su ex pareja quien señaló que ella era la “mujer de su vida”.

“Cómo no lo voy a adorar si estuve 20 años de mi vida con él. Me emociona mucho, porque yo siempre creo que las personas no cambian. Pero él me está demostrando con hechos, que quiere volver a tener la familia y que quiere conozca su mejor versión”, expresó en Sígueme en uno de sus capítulos más recientes.

Agregando sobre una posible reconciliación que ella “Nunca le he cerrado la puerta, ni en las guerras más grandes que hemos tenido, cuando me ha necesitado yo siempre he estado. Porque si él está bien, mis niños están bien y eso es lo importante”.