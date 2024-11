Gisella Gallardo habló sobre una posible reconciliación con Mauricio Pinilla, con quien tuvo una larga relación y además es el padre de sus dos hijos.

En el programa “Sígueme” en donde Gisella es panelista, la ex Top Chef VIP entregó detalles sobre el proceso que está pasando su ex pareja el cual podría llevar a retomar su relación amorosa.

Esto luego de ser consultada por el panel sobre los dichos del exfutbolista quien señaló en Tal Cual de TV+ que Gallardo era la “mujer de su vida”.

La confesión de Gisella Gallardo

En el espacio de Zona Latina, la periodista se refirió a las palabras de Pinilla sobre ella, señalando que el sentimiento es mutuo.

“Cómo no lo voy a adorar si estuve 20 años de mi vida con él. Me emociona mucho, porque yo siempre creo que las personas no cambian. Pero él me está demostrando con hechos, que quiere volver a tener la familia y que quiere conozca su mejor versión”.

Agregando sobre una posible reconciliación que ella “Nunca le he cerrado la puerta, ni en las guerras más grandes que hemos tenido, cuando me ha necesitado yo siempre he estado. Porque si él está bien, mis niños están bien y eso es lo importante”.

“Mauricio es el gran amor de mi vida, Pero vamos pasito a pasito. Lo más importante es su recuperación. Lo de nosotros se verá”.

Asimismo, añade el proceso que atraviesa el deportista. “Estaba muy mal, estuvo intentado muchas veces en clínicas, donde los que lo acompañaban en todas las ocasiones malas, no estaban. Llegó a ser una persona que no conocíamos”.

“Como no ha pasado nada, él está haciendo un año de celibato, como Justin Bieber (…) dijo que me va a esperar para que yo esté preparada, si es que quiero volver”.

Revisa sus declaraciones a continuación