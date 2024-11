Palabra de Honor estrenó el avance de una esperada discusión por los televidentes que tiene como protagonistas a Marcianeke, Anaís y Oriana Marzoli.

Antes de que el reality llegara a la pantalla, debido a la diferencia entre tiempo real y televisivo, se filtró que los tres reclutas tienen un intenso cruce que impactó a toda la academia militar. Pero eso no es todo, ya que esta discusión culminaría con la salida del artista urbano y su pareja de la competencia.

Hace algunas semanas, Infama reveló que “Oriana pidió su expulsión de Anaís, también solicitó que ingresará Fer Figueroa y a Angie, pero esta última no era opción para la producción. Hoy (domingo) se decide si Anaís vuelve al reality junto a Marcianeke o no. Oriana se está quedando sin aliadas y estaría exigiendo que entren amiga de ella. No lo estaría pasando muy bien”.

Asimismo, en otra publicación el medio señala que Oriana se habría enfrentado a Marcianeke. “Le pegó un manotazo y a ella no la expulsaron”.

Avance de la discusión entre Oriana, Marcianeke y Anaís

Canal 13 emitió un avance en donde se ve el fuerte cruce entre ellos en frente de toda la base. Sin embargo, aún no se conoce el contexto. “Anaís, deja de ponerle los cuernos con Luis, a tu novio (…) le pones los cuernos”, se escucha a Oriana, a lo que Marcianeke responde “no estaba conmigo”.

En el registro también se ve al artista urbano muy molesto. “Si la loca me pega a mí… Yo no le levanto las manos a las minas, por qué me la tendría que levantar a mí”.