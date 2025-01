En un nuevo capítulo de Hay que decirlo, estuvo presente Gissella Gallardo quien se refirió a su relación con Mauricio Pinilla, con quien tuvo una larga relación y comparte tres hijos.

Todo comenzó cuando el conductor del espacio, Ignacio Gutiérrez, le preguntó por su presente con el ex jugador de Universidad de Chile, en donde le preguntó si siguen viviendo juntos.

“No estoy viviendo con Mauricio, Él ha contado públicamente que está haciendo un tratamiento, y yo lo he apoyado, con los niños, lo he ayudado en todo. Soy parte de ese proceso”.

Gissella Gallardo actualiza sobre su relación con Pinilla

En esa misma línea, la comunicadora agregó: “No se sabe qué va a pasar, nunca he cerrado las puertas de una posible reconciliación”, a lo que Nacho le pregunta si cree en las segundas oportunidades. A lo que Gissella respondió: “En la cuarta, quinta, séptima. ¿Es una broma? Pamela (Díaz), dile algo, por favor”.

“No, yo creo que estás mal. Pero te apoyo amiga en todo”, fue la respuesta de La Fiera. Por su parte, la psicóloga Alexandra Vidal, que estaba presente señaló: “Tu caso puede representar a muchas personas. ¿Cuántas oportunidades le diste?”.

“Imagínate que empezamos cuando él tenía 19 y yo 21, y ahora tengo 43. Lo que pasa es siempre negaba todo, si era chico. Y era como que peleábamos y después veía en la tele…”.

Asimismo, sobre la pregunta de si sigue enamorada de él, contestó: “Le tengo muchísimo cariño, solo quiero verlo bien. Tengo 3 hijos con él, ellos estuvieron muy mal mis niños cuando él estuvo muy mal y cuando nos separamos. Hoy mi prioridad es que mis niños y él estén bien y que hayan reconstruido esa relación”.