Francisca Imboden finalmente hizo su debut en la teleserie nocturna Demente, con un personaje que llega a remecer la trama que ya está en su recta final.

En conversación con Página 7, la actriz entregó detalles sobre su nuevo rol revelando cual es el vínculo que tiene con los personajes.

“Hay un vínculo de sangre con Dante: son hermanos. A través de eso vamos a entender un poco más el origen de él, que es bastante particular, y ayuda a entender un poco la psicopatía del personaje”, señaló al medio.

“Tienen una disfuncionalidad bastante radical. Son bien distintos en sus modus operandi, pero hay una dependencia entre ellos que es interesante. Hay complicidad, efectivamente, y por lo mismo es una relación frágil y peligrosa”, reveló la intérprete.

Sobre su ingresó a la teleserie, la actriz señaló: “Ya tenían una forma y un lenguaje al que me tuve que unir, porque la cámara va de una forma distinta, no son fijas. Además la situación pandémica llevó a tener menos gente en el set. Había una nueva forma de hacer las escenas que me pareció interesante”,.

Sobre la importancia de su personaje señaló que llega a remecer al gran villano de la historia, Dante Covarrubias (Andrés Velasco). “Los demás personajes siguen siendo más importantes, pero Adriana es un hilo conductor y pone a Dante en una situación más compleja“.