Aseguran que Rafael Olarra y la modelo Lucila Vit están en una relación amorosa

Al parecer el ex futbolista Rafael Olarra y la modelo Lucila Vit serían la nueva pareja de la farándula nacional, al menos así lo aseguró la periodista Cecilia Gutiérrez en el live que conduce a través de Instagram, donde señaló que la ex chica Yingo y el ex jugador de la U ya no ocultan su relación.

El ex futbolista había terminado hace un par de meses su relación con la ex Calla 7 Natalia Mandiola. Por el otro lado, la modelo recientemente terminó su relación con el Futbolista de Cruz Azul, Lucas Passerini, tras mudarse al país azteca.

Cecilia Gutiérrez señaló en su programa que: "Terminaron, ella volvió a Chile, y resulta que empezó a salir con Rafael Olarra, con el ex de su amiga. Incluso me dicen que habían empezado a tener acercamientos antes de que Rafael Olarra terminara con Natalia Mandiola. Incluso ya los han visto juntos”, aseveró la periodista.

“Es heavy, porque ellas eran amigas, salían los cuatro...hay gente que ya los han vistos juntos, ya no es un romance oculto. Onda amor, romance, están pero full, ya no lo ocultan y es super heavy... Así que ese quiebre de amistad está bastante feo”, Finalizó la ex Me Late.

Sin embargo, esas no sería las únicas pruebas ya que Olarra habría dejado comentarios románticos en las últimas fotos de Lucila lo que no paso inadvertido para sus seguidores.