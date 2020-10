Lucila Vit defiende el cancelado evento Miss Reef: "No creo que se cosificara a la mujer"

La modelo Lucila Vit fue una de las ganadoras del ahora cancelado concurso Miss Reef, evento del que tiene positivos recuerdos y que salió a defender en medio de una entrevista con Martín Cárcamo, en su programa de Instagram "Almorzando con el Rubio".

La argentina prácticamente se vino a vivir a Chile tras triunfar en la iniciativa veraniega por allá en el año 2005, por lo que guarda sentidos recuerdos de la instancia. Incluso, posteriormente participó como jurado en la actividad que usualmente se concretaba en la playa grande de Reñaca.

Pero eso cambió cuando Miss Reef fue definitivamente cancelado ante los constantes cuestionamientos por cosificar a la mujer. Eso ocurrió en 2018 y, desde entonces, la actividad no se hizo más.

Pero Lucila ve el asunto de otra manera: "fue relindo, me encantó todo. Algunas chicas dicen que no. Yo no. Yo estoy reorgullosa de todo lo que hice. Así como cosificar a la mujer… Yo no lo encuentro así".

"Era un desfile más jugado. Acá no me conocía nadie, lo disfruté un montón, el año anterior me habían ofrecido y no fui no me acuerdo por qué. Recién estaba llegando", contó.

Lucila Vit en la competencia de Miss Reef 2005.

"Y después conocí un montón de gente, de chicas súper buena onda, el ambiente súper entretenido. Y después, gracias a eso tuve un montón de trabajo y me empezó a ir rebien. Terminé quedándome gracias a eso un poco, porque venía y me iba para Argentina, así todo el tiempo, hasta que dije 'me quedo en Chile'".

"Pero como experiencia fue increíble, yo la pasé bien y siempre me vinculé a Miss Reef. Estuve después siendo jurado, animando, siempre muy ligada a todo eso", recalcó Vit.

De hecho, Lucila manifestó también que ella estaba en contra de que se cancelara, "yo quería que siguiera porque se generaba algo entretenido. Yo creo muchos hombres, sobre todo, esperaban la vuelta del Miss Reef todos los años. Y lamentable…".

"Yo respeto mucho el por qué se dejó de hacer. Pero no creo que se cosificara a la mujer. Aparte que uno, el hecho de ya inscribirse en el concurso se presta para el desfile, lo que se viene después. No es que te obligan a estar ahí", puntualizó.

Para luego advertir que "el cuerpo femenino, masculino, mostrarlo no tiene nada de malo. Que otras personas lo puedan admirar, tampoco. Como que, en ese sentido, soy súper liberal, respetando siempre a la mujer como tal y al hombre también, respetando a las personas en general. Pero no creo que por eso se le falte el respeto a la mujer, no me parece".

