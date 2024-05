Quedan pocos días para que se lleven a cabo las Primarias en algunas comunas de nuestro país. Se trata de una antesala a las elecciones municipales que se celebran en el mes de octubre de 2024, aunque con una clara diferencia para los votantes.

Revisa si es obligación votar en primarias, conoce tu local de votación, y si resultaste ser vocal de mesa para esta instancia electoral.

No, no es obligatorio . En ese sentido, pueden votar todas las personas, independientemente de si están afiliadas a algún partido político que haya pactado para los comicios.

Eso sí, es requisito que la comuna registrada en tu domicilio electoral cuente con Primarias. Por ejemplo, una persona con derecho a sufragio de la comuna de Conchalí (que no tiene Primarias) no puede ejercer su voto en otra comuna que no corresponda a su domicilio electoral.

Revisa en esta nota de RedNews las comunas que contarán con Primarias para el 9 de junio.

El Servicio Electoral de Chile (Servel) publicó y actualizó los datos electorales de cara a las Primarias que se celebrarán el próximo domingo 9 de junio. Los votantes con derecho a sufragio ya pueden conocer sus locales de votación y también si deberán cumplir la labor de vocales de mesa.

Los votantes pueden consultarlo a través del sitio de Servel en consulta.servel.cl. Para hacerlo, deben ingresar su RUT sin puntos y con guion, marcar la casilla “No soy un robot” y hacer clic en “Consultar”.

¿Hay multas por no ser vocal de mesa?

Sí. En caso de no presentarse, ni entregar las excusas válidas correspondientes en los plazos acordados, se arriesgan a pagar una multa de entre 2 y 8 UTM, es decir, desde $130.886 a $523.544 aproximadamente.

Para evitar la multa es importante que presentes tus excusas válidas por escrito ante la Junta Electoral respectiva desde el 20 al 23 de mayo. Recuerda que solo puedes hacerlo si presentar alguna de las siguientes condiciones válidas: