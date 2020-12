Rafael Olarra y su pronóstico para el clásico universitario: "Creo que lo gana la U, me la juego"

Universidad de Chile recibe a su tradicional rival Universidad Católica en el Estadio Nacional este miércoles a las 18:30 en una previa de la navidad donde ambos escudras quieren quedarse con el triunfo como el mejor regalo.

Azules y Cruzados vienen de sendos empates, la U ante Huachipato y la UC ante Colo Colo, aunque sus realidades en la tabla de posiciones son diferentes porque mientras la escuadra que dirige Rafael Dudamel necesita sumar de a tres para dejar atrás las preocupaciones de una tabla ponderada que los ha atormentado todo el año, la Católica de Holan quiere recuperar el tranco ganador y lavar heridas luego de su eliminación en la Copa Sudamericana.

Al respecto, Redgol conversó con Rafael Olarra, ex defensa que vistió ambas camisetas y no tiene dudas a la hora de dar un pronóstico. "Yo creo que el clásico lo gana la U, me la juego", afirmó.

El actual comentarista de ESPN entiende que "Católica viene muy desgastada y pese a que Universidad de Chile no ha mostrado buen fútbol, creo que este partido es muy importante para la U, entonces en base a eso, creo que lo gana la U".

Y en ese sentido cree que la balanza se inclinará para los azules porque "necesitan sumar anímicamente y a la Católica la veo sin chispa un poco".

La U no gana el clásico universitario desde 2018 y buscará este miércoles reencontrarse con los triunfos, ahora que los necesita más que nunca.