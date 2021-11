La eliminación de Katherine Orellana de El Discípulo del Chef no fue el único momento tenso que se vivió en El Discípulo del chef este miércoles. Daniela Aránguiz entró en conflicto con su compañero de equipo Patricio Sotomayor y tuvo que frenarlo en seco cuando el periodista dijo algo que no le gustó nada.

El Ennio Carota le consultó a Sotomayor: "quiero que seas honesto, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con Daniela Aránguiz?".

"A mí no me ponga más a trabajar con Pato", interrumpió la ex chica Mekano, aunque utilizando su ácido tono bromista.

Sin embargo, Patricio se mostró incómodo ante esa intervención, sobre todo porque ya traía una carga de molestia contra Aránguiz.

"Me molestó una cosa. Si somos un equipo y te hago así (gesto de levantar la mano para dar esos cinco), pu..., espero que me choques la mano", le recalcó Sotomayor a la esposa de Mago Valdivia.

El Discípulo del Chef: ¿Qué le respondió Daniela Aránguiz a Patricio Sotomayor?

Entonces, Daniela arremetió con todo y más: "Él estaba más preocupado de ayudar al equipo azul en la cocina que a mí".

"Es que la cocina es así, me gusta colaborar", se defendió Sotomayor.

Entonces, Ennio se dispuso a poner punto final al asunto: "Pero esto es una competencia. Entonces, si perdemos, ¿te vas tú?".

"Sí, me voy yo. Si soy un estorbo díganme al tiro. Si perdemos me voy yo", reaccionó en caliente el ex rostro de La Red.

Carota insistió en que "esto es trabajo en equipo, hay que entender que nadie tiene la verdad".

Luego, en las entrevistas fuera de la cocina, Daniela y Patricio comentaron que el asunto fue una "calentura" del momento.