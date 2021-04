“El Agente Topo” quiere hacer historia para Chile en la premiación de los Oscar como Mejor Documental Largo

El Agente Topo quiere hacer historia para las producciones chilenas este domingo 25 de abril en la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2021, con la presencia de la directora Maite Alberdi, la productora Marcela Santibáñez y el protagonista del documental, Sergio Chamy. El filme, disponible en Netflix y emitido recientemente en TVN, compite en la categoría Mejor Documental junto a Crip Camp, Collective, Time y My Octopus Teacher.

El Agente Topo es la historia de un inexperto agente encubierto en un hogar de ancianos, que se ganó el corazón de millones de chilenos y en el habla hispana gracias a Netflix. De hecho, el film hizo historia al convertirse en la primera película nacional en ser considerada como Mejor Documental Largo. Pero la nominación no es simbólica, porque la crítica especializada da al documental de Alberdi como una de las favoritas en esta categoría.

Pero no solo de esta cinta estarán pendientes los fanáticos del cine: Otras categorías también forman parte de la entrega de los premios Oscar.

LAS PREDICCIONES PARA LOS OSCAR 2021

No hay duda que las categorías de mejor película, mejor director, mejor actriz protagonista, mejor actor de reparto y mejor actor secundario centran la atención de los premios Oscar 2021.

Nomadland es, para muchos especialistas, la película favorita para ganar el premio a la mejor película, mientras que Chloé Zhao, quien dirige la mencionada cinta, para el premio al mejor director por sobre David Fincher (Mank) o Emerald Fennell (Una joven prometedora). En tanto, Chadwick Boseman es candidato para el Oscar póstumo por su interpretación en La madre del blues como mejor actor, Carey Mulligan de Una joven prometedora sería la favorita como mejor actriz, Youn Yuh-Jung, de la película Minari, es candidata para ser Mejor Actriz de Reparto y Daniel Kaluuya, de Judas y el Mesías Negro, es favorito para la prensa especializada como Mejor Actor de Reparto.

LOS FAVORITOS PARA GANAR LOS OSCAR 2021

