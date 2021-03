Oscar 2021: Este es el listado completo de nominados para este año

En un año que fue tremendamente difícil para la industria del cine, aún así habrá fiesta. Este lunes finalmente la Academia de Hollywood reveló a los nominados para la entrega de los Oscar 2021.

Nick Jonas y Priyanka Chopra fueron los responsables de dar a conocer a los candidatos entre los que brillaron particularmente las películas "Nomadland", "Mank" y "El juicio de los 7 de Chicago".

Además, entre las nominadas figura la chilena "El Agente Topo", de Maite Alberdi, que hizo historia al ser el primer documental nacional en la existencia de la preamiación en aparecer en la categoría de Mejor Documental.

En total fueron 24 categorías las que serán premiadas en la ceremonia que tendrá lugar el próximo 25 de abril, las que obviamente tienen un tinte especial al llenarse de producciones estrenadas en servicios de streaming, debido al cierre generalizado de salas de cine en el mundo, debido a la pandemia del coronavirus.

Cuando antes habían sido cuestionadas por no llegar a la gran pantalla, ahora las películas de plataformas digitales dominan completamente el panomara, aún a pesar de que varias alcanzaron a llegar a las carteleras de cines que se negaron a cerrar en medio de la crisis sanitaria.

Según se reveló desde la Academia, la ceremonia se realizará en una transmisión global en vivo que se podrá seguir en tiempo real a través de las páginas webs Oscars.com y Oscars.org; además de en las cuentas oficial de la Academia en Facebook y Twitter; y también en el canal de YouTube de la organización.

¿Quiénes son los nominados a los Oscar 2021?



A continuación revisa el listado completo de postulantes a la premiación hollywoodense:

Mejor película

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Mejor Director

Thomas Vinterberg - Another Round

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari

Chloé Zhao - Nomadland

Emerald Fennell - Promising Young Woman

Mejor Actriz

Viola Davis - Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day - The United States Vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Promising Young Woman

Mejor Actor

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

Amanda Seyfried - Mank

Yuh-Jung Youn - Minari

Mejor Actor de reparto

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Leslie Odom, Jr. - One Night in Miami

Paul Raci - Sound of Metal

Lakeith Stanfield – Judas and the Black Messiah

Mejor Guión Adaptado

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Mejor Guión Original

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Mejor Documental

Collective

Crip Camp

El Agente Topo

My Octopus Teacher

Time

Mejor Película Extranjera

Another Round (Dinamarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Rumania)

The Man Who Sold His Skin (Túnez)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia y Herzegovina)

Mejor Película Animada

Onward

Over The Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Mejor Cortometraje Documental

Colette

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger Ward

A love song for Latasha

Mejor Cortometraje Animado

Burrow

Genius Loci

Si algo me pasa te amo

Opera

Yes-people

Mejor Diseño de Vestuario

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Mejor Banda Sonora

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Mejor Canción Original

Judas and the Black Messiah - “Fight for You”

The Trial of the Chicago 7 - “Hear My Voice”

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga - “Husavik (My Hometown)”

The Life Ahead - “Io Sì (Seen)”

One Night in Miami - “Speak Now”

Mejor Edición

The Father

Nomadland

Promising young woman

Sound of metal

The Trial of the Chicago 7

Mejor Sonido

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

Mejor Diseño de Producción

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

Mejor Maquillaje y Peinado

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Mejores Efectos Visuales

Love And Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Mejor Montaje

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of Chicago 7

Mejor Fotografía

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7