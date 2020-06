Postergan la entrega de los Premios Oscar 2021

La Academia de Hollywood reveló que decidió postergar la próxima entrega de los Premios Oscar, debido a la actual crisis sanitaria que enfrenta la industria cinematográfica y el mundo completo.

En 2021, las estatuillas doradas se entregarán el 25 de abril, lo que supone un retraso de casi dos meses desde las fechas en que usualmente se reparten los galardones.

Tradicionalmente, el evento se realizaba a fines de febrero o a comienzos de marzo, pero este año tuvo lugar el pasado 9 de febrero, en una sorprendente velada en que la coreana "Parasite" se alzó como gran ganadora.

Además, la Academia decidió extender el periodo de elegibilidad para las obras que buscan postular a las diversas categorías. El plazo ahora se ampliará hasta el 28 de febrero de 2021.

Otras fechas relevantes son 15 de marzo, día para el que se fijó la revelación de las nominaciones, y el 30 de abril, momento para el que quedó agendada la apertura del Museo de la academia.

