"La experiencia ha sido muy bonita": Sergio Chamy se prepara para los Oscar 2021

Sergio Chamy, el protagonista de El Agente Topo, viajó a Los Angeles para participar de la ceremonia de los Premios Oscar 2021 que se lleva a cabo este domingo 25 de abril. El filme de Maite Alberdi está nominada como Mejor Documental.

En conversación con CNN Chile, Chamy habló sobre como se ha sentido y que es lo que siente de cara a la ceremonia que premia a los mejor de las artes cinematográficas.

"La experiencia ha sido muy bonita porque he conocido cosas que en realidad allá no se conocen. La ciudad me ha gustado mucho también, me ha encantado, es muy linda”.

Sobre lo que le ha sorprendido del país norteamericano señaló: “me han vuelto loco las carreteras, encuentro que son maravillosas. Donde yo estoy, estoy como en altura, entonces veo la carretera que pasa al frente y se marea uno y ve que van, vienen, van, vienen. Es interminable. Encuentro que es fabuloso, muy lindo”.

Sobre la ceremonia y su paso por la red carpet indicó que "me estoy poniendo muy nervioso a medida que van pasando los días. Hasta ayer estaba muy tranquilo. Hoy día como que he estado más nervioso y pienso que voy a ir en aumento. No sé en realidad qué va a pasar por mi cabeza cuando esté en la alfombra roja”.



Revisa AQUÍ dónde y cuándo ver la ceremonia de los Oscars