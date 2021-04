Oscars 2021 | Estos son los artistas que han ganando el premio póstumo

Se acerca la velada más importante para Hollywood, la ceremonia de los Premios de la Academia 2021, que destacada a los mejores de la industria cinematográfica. El evento que es un encuentro de alegría entre las estrellas, también ha sido motivo de nostalgia, cuando se a debido premiar en distintas ocasiones a nominados que fallecieron antes del evento y resultaron ganadores.

El primer óscar póstumo se otorgó en 1939 y, desde entonces, la Academia ha considerado necesario honrar a un nominado que lamentablemente partió.

En la ceremonia de este año, se podría agregar un nuevo ganador a esta lista si el fallecido Chadwick Boseman gana Mejor Actor por su trabajo en Black Bottom de Ma Rainey.

Este es el listado de ganadores que recibieron el premio luego de fallecer.

SIDNEY HOWARD, "LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ"

El guionista de la icónica película se convirtió en el primer ganador póstumo del Oscar en la ceremonia de 1940 por su trabajo en "Lo que el viento se llevó". Murió a la edad de 48 años en un accidente con un tractor, meses antes de que se estrenara la película.

VICTOR YOUNG, "LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS"

Dos décadas después, el compositor Victor Young por su trabajo en la partitura de "La vuelta al mundo en 80 días" de 1956, que también ganó el premio a la Mejor Película. Aunque Young tenía solo 57 años cuando murió, fue nominado 22 veces antes de su victoria póstuma, lo que lo convirtió en el poseedor del récord del mayor número de nominaciones antes de una victoria en el Óscar.

WILLIAM A. HORNING, "GIGI"

Horning fue honrado por su trabajo póstumo en el musical de "Gigi" (1958). Gigi ostentaba el récord de arrasar en sus nominaciones, ganando en las nueve categorías en las que recibió un Óscar, hasta que "El señor de los anillos: El regreso del rey" lo superó en 2003.

WILLIAM A. HORNING, "BEN-HUR"

Horning tiene el distintivo de ser la única persona que ha ganado un Oscar póstumo de forma consecutiva. Siguió su victoria en Gigi con una victoria por la epopeya bíblica Ben-Hur (1959). Horning fue nominado dos veces en 1960.

SAM ZIMBALIST, BEN-HUR

Además del director de arte William A. Horning, el productor Sam Zimbalist fue otro ganador póstumo del Oscar por Ben-Hur. Zimbalist, que comenzó su carrera como editor, fue un productor conocido por su trabajo en epopeyas como King Solomon’s Mines (1950) y Quo Vadis (1951), ambas nominadas a Mejor Película. Pero su única victoria como Mejor Película fue para Ben-Hur. Zimablist murió de un ataque al corazón mientras estaba en el set de Roma durante la producción de la película. Hasta el día de hoy, sigue siendo el único ganador póstumo a Mejor Película.

ERIC ORBOM, "ESPARTACO"

La película biblica ganó cuatro premios Oscar, incluida una victoria póstuma para el director de arte Eric Orbom, quien falleció en 1959.

WALT DISNEY, "WINNIE THE POOH Y EL DÍA TEMPESTUOSO"

El fundador de uno de los estudios más grandes y poderosos de Hollywood, Walt Disney tiene el récord de más nominaciones al Oscar con 59 y victorias con 26, de esas. Ganó el premio al Mejor Cortometraje con Winnie the Pooh and the Blustery Day. Fue el último corto animado que produjo.

PETER FINCH, "NETWORK"

Aunque muchos esperaban que James Dean se convirtiera en el primer ganador póstumo en una categoría de actuación, el honor fue para el australiano Peter Finch. En 1977, Finch ganó por su interpretación del presentador de noticias de televisión Howard Beale. Finch estaba en medio de una gira promocional de la película cuando murió de un ataque cardíaco a la edad de 60 años.

RAYMOND RASCH Y LARRY RUSSELL, "LIMELIGHT"

Limelight se estrenó originalmente en 1952, pero no se proyectó hasta 1972, debido a un boicot dcontra la estrella Charlie Chaplin. El actor ganó su único Oscar y también sus colaboradores en la partitura, Raymond Rasch y Larry Russell, ambos recibieron el premio ya fallecidos.

GEOFFREY UNSWORTH, "TESS"

Esta adaptación de Tess of the d'Uberville de Thomas Hardy le valió al célebre director de fotografía Geoffrey Unsworth su segundo Oscar, el primero fue por Cabaret.

HOWARD ASHMAN, "LA BELLA Y LA BESTIA"

El dramaturgo Howard Ashman murió por complicaciones del VIH poco después de terminar su trabajo en La bella y la bestia. Su socio Bill Lauch aceptó el Oscar junto a Alan Menken por la canción principal de la película.

THOMAS C. GOODWIN, "EDUCANDO A PETER" (1992)

El productor Thomas C. Goodwin ganó un Oscar póstumo por el documental temático, el productor falleció en 1992.

CONRAD HALL, "CAMINO A LA PERDICIÓN"

El director de fotografía Conrad Hall filmó películas como In Cold Blood, Cool Hand Luke y Butch Cassidy and the Sundance Kid. Mientras vivía, ganó dos premios Oscar a la Mejor Cinematografía, uno por Butch Cassidy y el otro por American Beauty. Su última película, Road to Perdition de 2002, le valió el reconocimiento póstumo, su hijo, que también es director de fotografía, aceptó el premio en su nombre. Hall falleció de complicaciones con el cáncer.

HEATH LEDGER COMO EL JOKER, EN BATMAN Y EL CABALLERO DE LA NOCHE (2008)

Heath Ledger se convirtió en el segundo actor en ganar un Oscar póstumamente en 2009. Su versión del icónico villano de Batman, el Joker, es una de las versiones favoritas de los fanáticos. El actor falleció el 2009 de una sobredosis accidental. La familia de Ledger recibió el premio en su nombre.



GIL FRIESEN, "20 PIES DEL ESTRELLATO"

Gil Friesen fue el presidente de A&M Records, y produjo el documental "20 Feet From Stardom". Friesen falleció de leucemia el 2012 y ganó el Oscar al Mejor Documental en 2014.